Адвокат жены Глушакова: "Надеюсь, "Спартак" не пойдёт на эти уловки и ухищрения"

Сергей Жорин, адвокат супруги капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, высказался о желании футболиста получить сумму неустойки за расторжение контракта с клубом наличными, чтобы не делиться с женой и детьми.

"Подтвердить или опровергнуть информацию я не могу, потому что не обладаю достоверными доказательствами, но это очень похоже на правду. Как мне кажется, в стиле Дениса Глушакова. Я надеюсь, "Спартак" не пойдёт на эти уловки и ухищрения, потому что до этого момента клуб вёл себя достойно. Выплачивает алименты и исполняет судебные решения", - сказал адвокат.

Напомним, что Глушакову положено 3 миллиона евро за последний год контракта со "Спартаком", но он согласен на половину этой суммы в случае выплаты денег наличными.

В текущем сезоне 32-летний хавбек сыграл за "красно-белых" 25 матчей и забил 3 гола.

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