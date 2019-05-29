Адвокат жены Глушакова: "Надеюсь, "Спартак" не пойдёт на эти уловки и ухищрения"

Теги спартак москваденис глушаков

Адвокат жены Глушакова: "Надеюсь, "Спартак" не пойдёт на эти уловки и ухищрения"

Сергей Жорин, адвокат супруги капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, высказался о желании футболиста получить сумму неустойки за расторжение контракта с клубом наличными, чтобы не делиться с женой и детьми.

"Подтвердить или опровергнуть информацию я не могу, потому что не обладаю достоверными доказательствами, но это очень похоже на правду. Как мне кажется, в стиле Дениса Глушакова. Я надеюсь, "Спартак" не пойдёт на эти уловки и ухищрения, потому что до этого момента клуб вёл себя достойно. Выплачивает алименты и исполняет судебные решения", - сказал адвокат.

Напомним, что Глушакову положено 3 миллиона евро за последний год контракта со "Спартаком", но он согласен на половину этой суммы в случае выплаты денег наличными.

В текущем сезоне 32-летний хавбек сыграл за "красно-белых" 25 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: "Арсеналу" предложили подписать Глушакова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бердыев может вернуться в "Ростов"

Бердыев может вернуться в "Ростов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов