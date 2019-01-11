Адвокат жены Глушакова не исключает арест футболиста

Сергей Жорин, адвокат супруги капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, не исключил, что футболиста могут арестовать.

"Нельзя исключать, что Глушаков может быть взят под стражу. Как говорится, за ним много грехов" - сказал адвокат.

Напомним, что на этой неделе эксперты МВД зафиксировала побои у Дарьи Глушаковой.

Вполне вероятно, что в ближайшее время полиция возбудит уголовное дело в отношении скандального хавбека.

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