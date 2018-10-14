Адвокат жены Глушакова рассказал, сколько на самом деле денег вывел игрок из семейного счета

1 Теги спартак москваденис глушаков

Адвокат жены Глушакова рассказал, сколько на самом деле денег вывел игрок из семейного счета

Сергей Жорин, адвокат, представляющий интересы жены хавбека "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, сообщил о выводе денег футболистом из семейного счета.

"Около 300 миллионов рублей совместно нажитых средств было выведено с общих счетов семейных. Это уже серьезное нарушение, здесь уже вопрос возникает как к самому Глушакову, так как нарушение прямого запрета суда влечет за собой уголовное наказание, также вопросы возникают со стороны Центрального банка к тем банкам, которые не выполнили запрет суда" - цитируют адвоката российские СМИ.

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