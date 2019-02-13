Адвокаты Кокорина могут отказаться от жалобы в ЕСПЧ, но при одном условии

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, допускает отказ от жалобы в Европейский суд по правам человека.

Однако, по словам юриста, произойдёт это только в том случае, если футболиста выпустят из СИЗО.

"Дату рассмотрения апелляции нам ещё не сообщили. Мы всегда узнаём об этом последними, сначала СМИ по своим каналам получают информацию, а потом уже мы. Что касается жалобы в ЕСПЧ, то её подача зависит от решения по апелляции. Без постановления суда высшей инстанции туда обращаться нельзя. И, естественно, если апелляцию удовлетворят и изменят подзащитному меру пресечения на не связанную с заключением под стражей, то в ЕСПЧ обращаться не будем" - сказал Ромашов.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Там они находятся уже более четырёх месяцев.

Неделю назад суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.

Не пропустите: Адвокат подал апелляцию на продление ареста Кокорина. | http://soccernews.ru