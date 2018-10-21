Адвокаты Конте форсируют переговоры с "Челси"

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Адвокаты Конте форсируют переговоры с "Челси"

Экс-тренер "Челси" Антонио Конте собирается сменить Хулена Лопетеги в "Реале".

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Il Giornale, адвокаты Конте пытаются добиться от "Челси" расторжения контракта.

Напомним, что Конте был отправлен в отставку минувшем летом, однако "Челси" не разорвал с ним контракт, поэтому итальянец пока не может начать работу в другом клубе.

Решающими для Лопетеги станут ближайшие матчи с "Викторией Плзень" и "Барселоной".

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