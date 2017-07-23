Адвокаты Неймара уже находятся в Барселоне

Адвокаты форварда каталонской "Барселоны" Неймара уже находятся в городе, где дислоцируется клуб бразильца.

Как информирует sport.es, представители 25-летнего нападающего, ведущие его юридические дела прибыли в Испанию, дабы работать над разрывом контракта своего клиента с "сине-гранатовыми". Однако ввиду последней появившейся информации вполне вероятно, что адвокаты Неймара уже в ближайшее время отправятся обратно в Бразилию.

Напомним, Вальверде заявил, что "Барселоне" будет трудно обойтись без Неймара. | soccernews.ru