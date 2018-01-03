Аджоев: "Габулов лично просил меня отпустить его в "Брюгге"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал перехода вратаря Владимира Габулова в "Брюгге".

"Хочу сказать, что Владимир лично приехал ко мне и попросил отпустить его попробовать свои силы в бельгийском клубе. Думаю, болельщики должны понимать, что удерживать игрока против его воли и не дать ему воспользоваться шансом поиграть в Европе в составе многократного чемпиона Бельгии и постоянного участника еврокубков – это неправильно.

Взвесив все за и против, мы приняли решение отпустить Владимира в "Брюгге". Отметим, что Габулов покинул клуб не в качестве свободного агента, однако по соглашению между сторонами финансовые условия перехода не разглашаются.

За год, проведенный в составе "Арсенала", Габулов сделал для команды очень много и стал одним из творцов нынешних побед оружейников в премьер-лиги. Желаю Владимиру быстрее адаптироваться в новой команде, крепкого здоровья и новых побед на европейской арене", – приводит слова Аджоева официальный сайт клуба.

Напомним, что 34-летний Габулов подписал с "Брюгге" контракт до лета 2019 года.

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