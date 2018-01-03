Аджоев: "Габулов лично просил меня отпустить его в "Брюгге"

Теги арсенал тулаклуб брюггевладимир габулов

Аджоев: "Габулов лично просил меня отпустить его в "Брюгге"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал перехода вратаря Владимира Габулова в "Брюгге".

"Хочу сказать, что Владимир лично приехал ко мне и попросил отпустить его попробовать свои силы в бельгийском клубе. Думаю, болельщики должны понимать, что удерживать игрока против его воли и не дать ему воспользоваться шансом поиграть в Европе в составе многократного чемпиона Бельгии и постоянного участника еврокубков – это неправильно.

Взвесив все за и против, мы приняли решение отпустить Владимира в "Брюгге". Отметим, что Габулов покинул клуб не в качестве свободного агента, однако по соглашению между сторонами финансовые условия перехода не разглашаются.

За год, проведенный в составе "Арсенала", Габулов сделал для команды очень много и стал одним из творцов нынешних побед оружейников в премьер-лиги. Желаю Владимиру быстрее адаптироваться в новой команде, крепкого здоровья и новых побед на европейской арене", – приводит слова Аджоева официальный сайт клуба.

Напомним, что 34-летний Габулов подписал с "Брюгге" контракт до лета 2019 года.

Не пропустите: "Брюгге" объявил о переходе российского голкипера Габулова. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Клуб Брюгге 19 47
2 Шарлеруа 19 39
3 Андерлехт 19 34
4 Антверпен 19 31
5 Гент 19 29
6 Сент-Трюйден 19 28
7 Ред Стар Ваасланд 19 25
8 Стандард Льеж 19 25
9 Генк 19 24
10 Мукрон Перувелз 19 23
11 Зульте-Варегем 19 20
12 Кортрийк 19 20
13 Остенде 19 19
14 Мехелен 19 18
15 Локерен 19 18
16 Эупен 19 13
Полная таблица

топ-5 тегов