Аджоев награжден серебряной медалью "За особый вклад в развитие Тульской области"

Президента тульского "Арсенала" Гурама Аджоева наградили серебряной медалью "За особый вклад в развитие Тульской области".

Аджоев удостоился медали "за достижение значимых результатов в государственной и общественной сферах деятельности, большой вклад в развитие физической культуры и спорта на территории Тульской области".

Аджоев работает в "Арсенале" с 5 октября 2016 года. В сезоне-2018/19 команда заняла 6 место в турнирной таблице РПЛ и смогла дебютировать в Лиге Европы.

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