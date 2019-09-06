Аджоев награжден серебряной медалью "За особый вклад в развитие Тульской области"
Президента тульского "Арсенала" Гурама Аджоева наградили серебряной медалью "За особый вклад в развитие Тульской области".
Аджоев удостоился медали "за достижение значимых результатов в государственной и общественной сферах деятельности, большой вклад в развитие физической культуры и спорта на территории Тульской области".
Аджоев работает в "Арсенале" с 5 октября 2016 года. В сезоне-2018/19 команда заняла 6 место в турнирной таблице РПЛ и смогла дебютировать в Лиге Европы.
А еще: "Арсенал" интересуется хавбеком "Рубина" Кварацхелией| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Аджоев награжден серебряной медалью "За особый вклад в развитие Тульской области"
-
Лукаку готов помочь "Интеру" бороться с проблемой расизма в футболе
-
СМИ: Месси может покинуть "Барселону" ради "Ньюэллс Олд Бойз"
-
Президент Ла Лиги заявил, что хотел бы вернуть Роналду и Моуринью в чемпионат Испании
-
Ванда Нара: "ПСЖ - лучший вариант для Икарди"
-
Кокорин может быть дозаявлен "Зенитом" до 3 октября
-
"Барселона" летом отказалась меняться полузащитниками с "Ювентусом"
-
Пике не намерен возвращаться в сборную Испании
-
"Ювентус" намерен бесплатно подписать защитника "Тоттенхэма"
-
"Манчестер Сити" отказался покупать Коутиньо
-
Экс-игрок "Хартса" рассказал о странных методах работы российского президента клуба
-
В АПЛ определили 8 претендентов на лучший гол месяца
-
"Локомотив" назвал лучшего игрока в августе
-
"Атлетико" подписал контракт с 16-летним голкипером с отступными в 36 миллионов евро
-
"Манчестер Юнайтед" назвал лучшего игрока в августе
-
Рохо назвал причину срыва своего трансфера из "МЮ" в "Эвертон"
-
"Барселона" готовит новый контракт для Месси
-
Представитель "Кофемании": "Не держим зла на Кокорина и Мамаева"
-
Мамаев сделал подарок СИЗО "Бутырка"
-
Экс-игрок "Зенита" Быстров рассказал о своем отношении к гомосексуалистам
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4