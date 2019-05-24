Аджоев: "Выход в Лигу Европы диктует нам новые условия, финансирование изменится в сторону повышения"

Теги арсенал тула

Аджоев: "Выход в Лигу Европы диктует нам новые условия, финансирование изменится в сторону повышения"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев заявил, что на следующий сезон финансирование в клубе существенно увеличится, так как команда прошла в Лигу Европы.

"У нас не так много времени на подготовку к новому сезону, поэтому уже сегодня приходится думать о стадионе, об игроках, которые уходят и приходят, о будущем в целом.

Обсудили ли вопросы финансирования клуба? Понятно, что выход в Лигу Европы диктует нам новые условия. И финансирование так или иначе изменится в сторону повышения", - сказал Аджоев.

Тульский "Арсенал" занял 6 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.

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