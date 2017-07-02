АЕК арендовал экс-нападающего "Рубина"
Форвард "Лас Пальмаса" Марко Ливая стал игроком АЕК, сообщает официальный сайт клуба.
"Двуглавые орлы" арендовали 23-летнего хорвата до лета 2018 года с правом последующего выкупа.
В минувшем сезоне Ливая, известный по выступлениям за казанский "Рубин", сыграл за "Лас Пальмас" 26 матчей, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.
Не пропустите: Кудряшов перебрался в "Рубин". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ПСЖ нацелился на Коутиньо
-
Сборные России и Бразилии проведут товарищеский матч
-
Ренату Санчеш извинился за выложенное в соцсетях видео
-
Халк рассказал кого будет поддерживать в финале Кубка Конфедераций
-
Фил Невилл: "Моуринью будет нацеливаться только на победу в АПЛ"
-
Жермен: "Если Мбаппе останется в "Монако“, то сделает правильный выбор"
-
"Бордо" интересуется хавбеком "Зенита" Хави Гарсией
-
Анчелотти прокомментировал назначение Саньоля своим ассистентом
-
"Рома" нацелилась на Лукаса Моуру
-
Мунир не хочет выступать за "Зенит"
-
Анчелотти: "Если у нас появится шанс заполучить Санчеса, клуб будет готов"
-
Пак Чи Сон: "Если Рэшфорд продолжит в том же духе, то сможет стать одним из лучших футболистов мира"
-
Горетцка: "Мы показали, что можем играть в хороший футбол"
-
Жардим: "Мбаппе знает как сильно мы хотим сохранить его"
-
Анчелотти: "Толиссо универсальный хавбек с отличным пасом"
-
Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку июня
-
"Торино" интересуется Мехмеди
-
"Ювентус" не желает расставаться с Сандро
-
Аллегри рассказал, что не пытался удержать Погба в "Ювентусе"
-
Хавбек сборной Мексики Фабиан получил травму
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Олимпиакос Пирей
|34
|86
|2
|ПАОК
|34
|69
|3
|Атромитос
|34
|66
|4
|Панатинаикос
|34
|66
|5
|Астерас Триполис
|34
|58
|6
|Эрготелис
|34
|44
|7
|ОФИ
|34
|44
|8
|Левадиакос
|34
|42
|9
|Панаитоликос Агринио
|34
|42
|10
|ПАС Гианнина
|34
|41
|11
|Пантракикос
|34
|41
|12
|Kallonis
|34
|39
|13
|Паниониос
|34
|39
|14
|Ксанти
|34
|38
|15
|Платаниас
|34
|38
|16
|Верия ФК
|34
|38
|17
|Аполлон Смирнис
|34
|36
|18
|Арис
|34
|22