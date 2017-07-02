АЕК арендовал экс-нападающего "Рубина"

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АЕК арендовал экс-нападающего "Рубина"

Форвард "Лас Пальмаса" Марко Ливая стал игроком АЕК, сообщает официальный сайт клуба.

"Двуглавые орлы" арендовали 23-летнего хорвата до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

В минувшем сезоне Ливая, известный по выступлениям за казанский "Рубин", сыграл за "Лас Пальмас" 26 матчей, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

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