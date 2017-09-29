АЕК – "Аустрия" - 2:2, "Эвертон" – "Аполлон" - 2:2 (обзоры)

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АЕК – "Аустрия" - 2:2, "Эвертон" – "Аполлон" - 2:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей второго тура группового этапа Лиги Европы.

АЕК – "Аустрия" - 2:2 

"Эвертон" – "Аполлон" - 2:2

Не пропустите: Лига Европы: "Эвертон" потерял очки в матче с "Аполлоном", "Лион" разошёлся миром с "Аталантой" и другие результаты. | http://soccernews.ru

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