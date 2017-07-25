АЕК - ЦСКА - 0:2 (обзор)

Теги аекцска москва

АЕК - ЦСКА - 0:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕКом и ЦСКА (0:2).

Видео: АЕК - ЦСКА.

Не пропустите: День угловых: ЦСКА обыгрывает АЕК в квалификации Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов