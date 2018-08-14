АЕК, "Динамо" (Загреб) и "МОЛ Види" вышли в следующий раунд ЛЧ

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АЕК, "Динамо" (Загреб) и "МОЛ Види" вышли в следующий раунд ЛЧГреческий АЕК, загребское "Динамо" и венгерский "МОЛ Види" вышли в следующий раунд Лиги Чемпионов.

АЕК - "Селтик" - 2:1, первый матч - 1:1

Голы: Гало, 6 - 1:0, Ливайя, 50 - 2:0, Синклер, 78 - 2:1.

"Динамо" - "Астана" - 1:0, первый матч - 2:0

Гол: Гавранович, 74 - 1:0.

"МОЛ Вили" - "Мальме" - 0:0, первый матч - 1:1

Нереализованный пенальти: Лазович, 67 ("МОЛ Види").

Напомним, ранее из турнира вылетел московский "Спартак". | soccernews.ru

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