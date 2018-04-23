АЕК досрочно стал чемпионом Греции
В Греции за два тура до завершения местного первенства определился чемпион.
Им стал АЕК, который накануне в рамках 32-го тура Суперлиги обыграл "Левадикос".
Стоит отметить, что АЕК выиграл чемпионский титул впервые с 1994 года и в 12-й раз в истории.
Не пропустите: Чигринский продлил контракт с АЕК. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Реал" отправился в Мюнхен в составе 24 игроков
-
Павлюченко: "Локомотив" никому не отдаст чемпионство"
-
Доменек: "Если Неймар перейдет в "Реал", он все равно будет вторым после Роналду"
-
Миньоле: "Салах лучше Суареса"
-
Руководство "Арсенала" определило двух фаворитов на замену Венгеру
-
"Лестер" интересуется защитником "Порту"
-
"Манчестер Юнайтед" готов перебить предложение "Барселоны" по Лангле
-
"Милан" может уволить спортивного директора
-
Вильмотс обвинил Куртуа в "сливе" информации из раздевалки сборной Бельгии
-
Джеррард поделился ожиданиями от матча "Ливерпуль" - "Рома"
-
"Арсенал" определился с трансферным бюджетом на лето
-
Каррера может возглавить "Ювентус"
-
Стоунз может покинуть "Манчестер Сити"
-
Парлор назвал тренера, который способен заменить Венгера в "Арсенале"
-
Ван Дейк: "Я не боюсь играть против Джеко"
-
Мойес назвал будущее место работы Венгера
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Анчелотти близок к назначению в сборную Италии
-
Клопп: "Ливерпуль" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов неслучайно"
-
Джака хочет выиграть Лигу Европы ради Венгера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Олимпиакос Пирей
|34
|86
|2
|ПАОК
|34
|69
|3
|Атромитос
|34
|66
|4
|Панатинаикос
|34
|66
|5
|Астерас Триполис
|34
|58
|6
|Эрготелис
|34
|44
|7
|ОФИ
|34
|44
|8
|Левадиакос
|34
|42
|9
|Панаитоликос Агринио
|34
|42
|10
|ПАС Гианнина
|34
|41
|11
|Пантракикос
|34
|41
|12
|Kallonis
|34
|39
|13
|Паниониос
|34
|39
|14
|Ксанти
|34
|38
|15
|Платаниас
|34
|38
|16
|Верия ФК
|34
|38
|17
|Аполлон Смирнис
|34
|36
|18
|Арис
|34
|22