АЕК досрочно стал чемпионом Греции

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АЕК досрочно стал чемпионом Греции

В Греции за два тура до завершения местного первенства определился чемпион.

Им стал АЕК, который накануне в рамках 32-го тура Суперлиги обыграл "Левадикос".

Стоит отметить, что АЕК выиграл чемпионский титул впервые с 1994 года и в 12-й раз в истории. 

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