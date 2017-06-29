АЕК, "Хогесун" и "Шкендия" крупно побеждают в Лиге Европы

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АЕК, "Хогесун" и "Шкендия" крупно побеждают в Лиге Европы

Завершились еще несколько первых матчей квалификационного раунда Лиги Европы. Стоит отметить крупные победы АЕКа и "Хогесуна".

"Шахтер" (Солигорск, Белоруссия) - "Судува" (Литва) - 0:0

"Динамо" (Батуми, Грузия) - "Ягеллония" (Польша) - 0:1 (0:0)
Гол: Шеридан, 49 - 0:1

ВПС (Финляндия) - "Олимпия" (Словения) - 1:0 (1:0)
Голы: Вахтера, 12 - 1:0

"Шкендия" (Македония) - "Дачия" (Молдова) - 3:0 (2:0)
Голы: Ибраими, 7 (с пенальти) - 1:0, Радески, 11 - 2:0, Радески, 75 - 3:0

"Люнгбю" (Дания) - "Бангор Сити" (Уэльс) - 1:0 (1:0)
Гол: Блум, 13 - 1:0

"Ференцварош" (Венгрия) - "Елгава" (Латвия) - 2:0 (1:0)
Голы: Варга, 11 - 1:0, Варга, 69 - 2:0

"Нымме Калью" (Эстония) - "Б36 Торсхавн" (Фарерские острова) - 2:1 (1:0)
Голы: Тяпкин, 13 - 1:0, Йохансен, 49 - 1:1, Дмитриев, 79 - 2:1

"Чихура" (Грузия) - "Алтах" (Австрия) - 0:1 (0:1)
Гол: Нгват-Махоп, 4 - 0:1

"Бейтар" (Израиль) - "Вашаш" (Венгрия) - 4:3 (1:2)
Голы: Паулиньо, 19 - 1:0, Павлов, 36 - 1:1, Павлов, 43 - 1:2, Кулсар, 52 - 1:3, Бенаюн, 88 - 2:3, Веред, 90 - 3:3, Сабо, 90+2 - 4:3

АЕК (Кипр) - "Линкольн" (Гибралтар) - 5:0 (1:0)
Голы: Таулемессе, 22 - 1:0, Томас, 52 - 2:0, Томас, 65 - 3:0, Таулемессе, 68 - 4:0, Тричковски, 77 (с пенальти) - 5:0

"Хогесун" (Норвегия) - "Колрейн" (Северная Ирландия) - 7:0 (3:0)
Голы: Тронстад, 8 - 1:0, Абди, 33 - 2:0, Хайрадинович, 42 - 3:0, Икеди, 49 - 4:0, Ибрахим, 52 - 5:0, Хусеклепп, 61 - 6:0, Будусон, 71 - 7:0

"Левски" (Болгария) - "Сутьешка" (Черногория) - 3:1 (3:0)
Голы: Мпиа, 1 - 1:0, Мпиа, 21 - 2:0, Прохазка, 45 - 3:0, Маркович, 79 - 3:1

"Одд" (Норвегия) - "Баллимена" (Северная Ирландия) - 3:0 (1:0)
Голы: Младенович, 1 - 1:0, Броберг, 53 - 2:0, Хаген, 90+2 - 3:0

"Санта Колома" (Андорра) - "Осиек" (Хорватия) - 0:2 (0:0)
Голы: Миоц, 79 - 0:1, Лукич, 90+6 - 0:2

"Зария" (Молдавия) - "Сараево" (Босния) - 2:1 (2:0)
Голы: Загинайлов, 7 - 1:0, Гомес, 33 - 2:0, Михоевич, 74 - 2:1

"Зира" (Азербайджан) - "Дифферданж" (Люксембург) - 2:0 (1:0)
Голы: Гадзе, 22 - 1:0, Белфорт, 80 - 2:0 

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