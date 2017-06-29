АЕК, "Хогесун" и "Шкендия" крупно побеждают в Лиге Европы
Завершились еще несколько первых матчей квалификационного раунда Лиги Европы. Стоит отметить крупные победы АЕКа и "Хогесуна".
"Шахтер" (Солигорск, Белоруссия) - "Судува" (Литва) - 0:0
"Динамо" (Батуми, Грузия) - "Ягеллония" (Польша) - 0:1 (0:0)
Гол: Шеридан, 49 - 0:1
ВПС (Финляндия) - "Олимпия" (Словения) - 1:0 (1:0)
Голы: Вахтера, 12 - 1:0
"Шкендия" (Македония) - "Дачия" (Молдова) - 3:0 (2:0)
Голы: Ибраими, 7 (с пенальти) - 1:0, Радески, 11 - 2:0, Радески, 75 - 3:0
"Люнгбю" (Дания) - "Бангор Сити" (Уэльс) - 1:0 (1:0)
Гол: Блум, 13 - 1:0
"Ференцварош" (Венгрия) - "Елгава" (Латвия) - 2:0 (1:0)
Голы: Варга, 11 - 1:0, Варга, 69 - 2:0
"Нымме Калью" (Эстония) - "Б36 Торсхавн" (Фарерские острова) - 2:1 (1:0)
Голы: Тяпкин, 13 - 1:0, Йохансен, 49 - 1:1, Дмитриев, 79 - 2:1
"Чихура" (Грузия) - "Алтах" (Австрия) - 0:1 (0:1)
Гол: Нгват-Махоп, 4 - 0:1
"Бейтар" (Израиль) - "Вашаш" (Венгрия) - 4:3 (1:2)
Голы: Паулиньо, 19 - 1:0, Павлов, 36 - 1:1, Павлов, 43 - 1:2, Кулсар, 52 - 1:3, Бенаюн, 88 - 2:3, Веред, 90 - 3:3, Сабо, 90+2 - 4:3
АЕК (Кипр) - "Линкольн" (Гибралтар) - 5:0 (1:0)
Голы: Таулемессе, 22 - 1:0, Томас, 52 - 2:0, Томас, 65 - 3:0, Таулемессе, 68 - 4:0, Тричковски, 77 (с пенальти) - 5:0
"Хогесун" (Норвегия) - "Колрейн" (Северная Ирландия) - 7:0 (3:0)
Голы: Тронстад, 8 - 1:0, Абди, 33 - 2:0, Хайрадинович, 42 - 3:0, Икеди, 49 - 4:0, Ибрахим, 52 - 5:0, Хусеклепп, 61 - 6:0, Будусон, 71 - 7:0
"Левски" (Болгария) - "Сутьешка" (Черногория) - 3:1 (3:0)
Голы: Мпиа, 1 - 1:0, Мпиа, 21 - 2:0, Прохазка, 45 - 3:0, Маркович, 79 - 3:1
"Одд" (Норвегия) - "Баллимена" (Северная Ирландия) - 3:0 (1:0)
Голы: Младенович, 1 - 1:0, Броберг, 53 - 2:0, Хаген, 90+2 - 3:0
"Санта Колома" (Андорра) - "Осиек" (Хорватия) - 0:2 (0:0)
Голы: Миоц, 79 - 0:1, Лукич, 90+6 - 0:2
"Зария" (Молдавия) - "Сараево" (Босния) - 2:1 (2:0)
Голы: Загинайлов, 7 - 1:0, Гомес, 33 - 2:0, Михоевич, 74 - 2:1
"Зира" (Азербайджан) - "Дифферданж" (Люксембург) - 2:0 (1:0)
Голы: Гадзе, 22 - 1:0, Белфорт, 80 - 2:0
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|Манчестер Юнайтед
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|12
|3
|Фейеноорд
|6
|7
|4
|Заря Луганск
|6
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|АПОЭЛ
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|8
|4
|Локомотив
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Сент-Этьен
|6
|12
|2
|Андерлехт
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|11
|3
|Майнц 05
|6
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|4
|Габала
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|АЗ
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|О
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