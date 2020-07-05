АЕК Карреры добился крупной победы в чемпионате Греции

В матче 32-го тура чемпионата Греции АЕК, который возглавляет бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера, разгромил "Арис" со счетом 4:1.

Победу афинскому клубу принес дубль Нельсона Оливейры, голы Андре Симоэша и Дамиана Шиманьского. У хозяев гол забил Бруно Гама.

АЕК по-прежнему занимает второе место в греческой Суперлиги.

"Арис" - АЕК - 1:4 (1:1)

Голы: Оливейра, 24 - 0:1, Гама, 29 - 1:1, Оливейра, 52 - 1:2, Симоэш, 62 - 1:3, Шиманьски, 84 - 1:4

АЕК: Баркас, Лопеш, Сварнас, Чигринский (Ойконому, 81), Паулиньо, Крстичич, Симоэш (Сабанадзович, 81), Ливайя, Манталос (Шиманьски, 73), Верде (Албанис, 61), Оливейра (Араухо, 73)

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