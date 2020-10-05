АЕК Карреры договорился о переходе игрока "Уфы"

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АЕК Карреры договорился о переходе игрока "Уфы"

Центральный защитник "Уфы" Ионуц Неделчару продолжит карьеру в греческом АЕКе.

"Неделчару переходит в АЕК. Обо всём договорились. Жалко терять такого игрока, но из-за коронавируса ему тяжело было видеться с семьёй. Контракт Йонуц с нами не продлевал, через два месяца ушёл бы бесплатно. А так, мы получили деньги. Все остались довольны", - сказал председатель совета директоров башкирского клуба Ростислав Мурзагулов.

По информации Hellas Football, АЕК заплатит за румына 500 тысяч евро и заключит с ним четырехлетний контракт с зарплатой 400 тысяч в год.

За "Уфу" Неделчару выступал с февраля 2018 года, сыграл 75 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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