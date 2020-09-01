АЕК Карреры и "Рига" Кононова узнали соперников в Лиге Европы
Состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Греческий АЕК, который возглавляет бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера, встретится со швейцарским "Санкт-Галленом".
Латвийская "Рига", которую тренирует экс-наставник "Спартака" Олег Кононов, сыграет с шотландским "Селтиком". Впрочем, для этого рижанам нужно во 2-м раунде победить "Тре Фиори" из Сан-Марино.
Не пропустите: "Динамо" и "Ростов" узнали потенциальных соперников в 3-м раунде квалификации Лиги Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Локомотив" отказался от трансфера Дениса Глушакова
-
Тренер "Аталанты" прокомментировал трансфер Алексея Миранчука
-
АЕК Карреры и "Рига" Кононова узнали соперников в Лиге Европы
-
"Локомотив" намерен перехватить трансферную цель "Спартака"
-
"Арсенал" усилился бразильским защитником
-
"Бавария" не может договориться по трансферу Перишича
-
Николай Комличенко забил гол ударом из-за ворот
-
РФС наказал тренера "Краснодара" за аплодисменты арбитру
-
Тульский "Арсенал" близок к покупке трансферной цели "Зенита"
-
"Урал" подписал скандинавского защитника
-
"Спартак" зимой отказался от трансфера чемпиона мира
-
Шалимов рассказал, почему он поддерживает Путина
-
Александр Кокорин может сыграть с ЦСКА
-
Луису Суаресу придется пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Ювентус"
-
Гус Тиль может перебраться в Германию
-
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, как она намерена потратить материнский капитал
-
1
Иван Ракитич вернулся в "Севилью"
-
Сын Артема Дзюбы пошел в первый класс
-
1
Далер Кузяев не принял предложение "Зенита" о новом контракте
-
3
Гвардиола дал Месси неожиданный совет по его будущему
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0