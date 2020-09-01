АЕК Карреры и "Рига" Кононова узнали соперников в Лиге Европы

Состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Греческий АЕК, который возглавляет бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера, встретится со швейцарским "Санкт-Галленом".

Латвийская "Рига", которую тренирует экс-наставник "Спартака" Олег Кононов, сыграет с шотландским "Селтиком". Впрочем, для этого рижанам нужно во 2-м раунде победить "Тре Фиори" из Сан-Марино.

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