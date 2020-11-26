АЕК Карреры крупно проиграл украинскому клубу в Лиге Европы

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АЕК Карреры крупно проиграл украинскому клубу в Лиге Европы

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы АЕК под руководством Массимо Каррере на своем поле проиграл "Заре" со счетом 0:3. Победу украинскому клубу принесли голы Артема Громова, Владислава Кабаева и Владлена Юрченко.

АЕК Греция – "Заря" Украина - 0:3 (0:0)
Голы: Громов, 61 - 0:1, Кабаев, 75 - 0:2, Юрченко, 86 (с пенальти) - 0:3

АЕК: Атанасиадис, Инсуа, Чигринский, Неделчару, Бакакис (Галанопулос, 65), Крстичич, Симойнш (Махерас, 87), Танкович (Ансарифард, 66), Шахов, Сварнас (Василантонопулос, 82), Ливая.

"Заря": Шевченко, Абу-Ханна, Фаворов, Вернидуб, Юрченко (Перович, 88), Иванисеня, Кочергин (Лунев, 82), Цыганик, Кабаев, Гладкий (Назарина, 63), Громов (Сайядманеш, 88).

Удаление: Шахов (48).

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