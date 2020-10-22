АЕК Карреры крупно проиграл в стартовом матче Лиги Европы

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы греческий АЕК, который возглавляет бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера, на выезде проиграл португальской "Браге" со счетом 0:3.

"Брага" Португалия – АЕК Греция - 3:0 (1:0)

Голы: Галено, 44 - 1:0, Паулинью, 78 - 2:0, Рикарду Орта, 88 - 3:0

"Брага": Матеус, Бруно Виана, Карму, Эшгайю, Секейра, Галено (Эль-Мусрати, 84), Андре Каштру (Шеттине, 90), Рикарду Орта (Новайш, 90), Франсержио (Моура, 84), Медейруш (Андре Орта, 60), Паулинью.

АЕК: Цинтотас, Чигринский (Ливая, 61; Махерас, 89), Сварнас, Элдер Лопеш, Василантонопулос, Манталос, Шахов, Крстичич, Неделчару, Ансарифард (Танкович, 62), Оливейра.

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