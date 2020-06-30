АЕК Карреры купил игрока у клуба РПЛ

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АЕК Карреры купил игрока у клуба РПЛ

Афинский АЕК, который возглавляет бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера, выкупил трансфер польского полузащитника грозненского "Ахмата" Дамиана Шиманьски, сообщает официальный сайт клуба.

Греческий клуб активировал опцию о выкупе игрока за 1,3 миллиона евро. Футболист подписал с АЕКом контракт до лета 2024 года.

25-летний Шиманьски перешел в АЕК в январе 2020 года на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Ранее хавбек играл за "Белхатув", "Ягеллонию" и "Вислу". За сборную Польши сыграл 4 матча.

Не пропустите: Массимо Каррера продлил контракт с АЕКом. | http://soccernews.ru
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