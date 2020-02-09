АЕК Карреры минимально обыграл "Панатинаикос"
АЕК минимально обыграл "Панатинаикос" в матче 23-го тура чемпионата Греции.
Напомним, командой руководит экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера.
АЕК - "Панатинаиком" - 1:0
Голы: Араухо, 8 - 1:0
АЕК набрал 44 очка и закрепился на третьем месте в чемпионате.
А еще: АЕК Карреры сыграл вничью в первой игре 1/4 финала Кубка Греции| http://soccernews.ru
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