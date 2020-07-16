АЕК Карреры может пробиться в Лигу Чемпионов благодаря технической победе над ПАОК
АЕК под руководством Массимо Карреры может пробиться в Лигу Чемпионов в следующем сезоне не по спортивному принципу.
По сведениям gazzetta.gr, в минувшие выходные АЕК сыграл вничью с ПАОК (0:0) и остался на третьем месте в чемпионате Греции. Однако ПАОК грозит техническое поражение в этой игре из-за нарушения регламента. Сообщается, что у 12 игроков клуба были просрочены медицинские карты.
АЕК может подать протест и ПАОК могут присудить техническое поражение. На данный момент отставание АЕК от ПАОК составляет три очка. Командам осталось сыграть один тур.
Отметим, что в греческой Суперлиге первые два места попадают в отборочный раунд Лиги Чемпионов, а третье место - в квалификацию Лиги Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Панатинаикос
|34
|83
|2
|Олимпиакос Пирей
|34
|67
|3
|ПАОК
|34
|65
|4
|Аполлон Афины
|34
|63
|5
|АЕК
|34
|62
|6
|Ираклис
|34
|62
|7
|Арис
|34
|62
|8
|Ксанти
|34
|50
|9
|ОФИ
|34
|49
|10
|Эдессаикос
|34
|42
|11
|Ларисса
|34
|40
|12
|Атинаикос
|34
|40
|13
|ПАЕ Этникос Пирей
|34
|39
|14
|Паниониос
|34
|36
|15
|ПАЕ Ионикос Никаиас
|34
|34
|16
|Докса Драмас
|34
|29
|17
|Левадиакос
|34
|20
|18
|Кавала
|34
|19