АЕК Карреры может пробиться в Лигу Чемпионов благодаря технической победе над ПАОК

АЕК под руководством Массимо Карреры может пробиться в Лигу Чемпионов в следующем сезоне не по спортивному принципу.

По сведениям gazzetta.gr, в минувшие выходные АЕК сыграл вничью с ПАОК (0:0) и остался на третьем месте в чемпионате Греции. Однако ПАОК грозит техническое поражение в этой игре из-за нарушения регламента. Сообщается, что у 12 игроков клуба были просрочены медицинские карты.

АЕК может подать протест и ПАОК могут присудить техническое поражение. На данный момент отставание АЕК от ПАОК составляет три очка. Командам осталось сыграть один тур.

Отметим, что в греческой Суперлиге первые два места попадают в отборочный раунд Лиги Чемпионов, а третье место - в квалификацию Лиги Европы.

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