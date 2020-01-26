АЕК Карреры не смог обыграть "Олимпиакос"
АЕК и "Олимпиакос" разошлись миром в матче 21-го тура чемпионата Греции.
Под руководством экс-тренера "Спартака" Массимо Карреры АЕК одержал 5 побед, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение.
АЕК - "Олимпиакос" - 0:0
"Олимпиакос" - лидер чемпионата Греции, АЕК идет на третьей позиции.
А еще: АЕК Карреры одержал очередную победу в чемпионате Греции| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17