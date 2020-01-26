АЕК Карреры не смог обыграть "Олимпиакос"

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АЕК Карреры не смог обыграть "Олимпиакос"

АЕК и "Олимпиакос" разошлись миром в матче 21-го тура чемпионата Греции.

Под руководством экс-тренера "Спартака" Массимо Карреры АЕК одержал 5 побед, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

АЕК - "Олимпиакос" - 0:0

"Олимпиакос" - лидер чемпионата Греции, АЕК идет на третьей позиции.

А еще: АЕК Карреры одержал очередную победу в чемпионате Греции| http://soccernews.ru
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