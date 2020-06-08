АЕК Карреры не сумел обыграть "Панатинаикос" и упустил шанс выйти на второе место

Теги аекпанатинаикос

АЕК Карреры не сумел обыграть "Панатинаикос" и упустил шанс выйти на второе место

Афинский АЕК, который тренирует бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера, в матче 27-го тура чемпионата Греции сыграл вничью с "Панатинаикосом" со счетом 1:1.

Афинцы пропустили гол в начале второго тайма, отличился Федерико Македа. Впрочем, АЕК спас от поражения Марко Ливайя.

Таким образом, АЕК упустил шанс выйти на второе место, сравнявшись по очками с ПАОКом.

АЕК - "Панатинаикос" - 1:1 (0:0)
Голы: Македа, 65 - 0:1, Ливайя, 75 - 1:1

АЕК: Баркас, Лопеш, Сварнас, Враньеш, Бакакис, Симоэш, Крстичич, Шиманьски, Ливайя, Верде (Клонаридис, 75), Манталос (Араужо, 87)

Не пропустите: Каррера отреагировал на возобновление тренировок в АЕКе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар" нацелился на колумбийского форварда из Бундеслиги

"Краснодар" нацелился на колумбийского форварда из Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов