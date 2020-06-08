АЕК Карреры не сумел обыграть "Панатинаикос" и упустил шанс выйти на второе место

Афинский АЕК, который тренирует бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера, в матче 27-го тура чемпионата Греции сыграл вничью с "Панатинаикосом" со счетом 1:1.

Афинцы пропустили гол в начале второго тайма, отличился Федерико Македа. Впрочем, АЕК спас от поражения Марко Ливайя.

Таким образом, АЕК упустил шанс выйти на второе место, сравнявшись по очками с ПАОКом.

АЕК - "Панатинаикос" - 1:1 (0:0)

Голы: Македа, 65 - 0:1, Ливайя, 75 - 1:1

АЕК: Баркас, Лопеш, Сварнас, Враньеш, Бакакис, Симоэш, Крстичич, Шиманьски, Ливайя, Верде (Клонаридис, 75), Манталос (Араужо, 87)

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