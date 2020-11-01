АЕК Карреры обыграл ОФИ в чемпионате Греции

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АЕК Карреры обыграл ОФИ в чемпионате Греции

АЕК обыграл ОФИ в матче 7-го тура чемпионата Греции.

В составе подопечных Массимо Карреры голами отметились Йонуц Неделчару и Евгений Шахов.

АЕК - ОФИ - 2:1 (1:1)

Голы: Стерджен, 6 - 0:1, Неделчару, 32 - 1:1, Шахов, 74 - 2:1

АЕК набрал 13 очков и поднялся в таблице на 3-е место.

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