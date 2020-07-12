АЕК Карреры обыграл "Панатинаикос" в чемпионате Греции

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АЕК Карреры обыграл "Панатинаикос" в чемпионате Греции

В матче 34-го тура чемпионата Греции АЕК обыграл "Панатинаикос".

В составе гостей голами отметились Дмитрия Чигринского, Нельсона Оливейры и Даниеле У хозяев отличился точным ударом Димитроса Курбелиса.

Голы: Чигринский, 8 - 0:1, Курбелис, 16 - 1:1, Оливейра, 43 - 1:2, Верде, 90 (пенальти) - 1:3

"Панатинаикос": Диудис, Теохарис (Бек, 84), Коловециос, Шенкевелд, Курбелис, Загаритис, Александропулос (Серпезис, 46), Ануар (Хацийованис, 65), Бузукис (Коловос, 89), Македа, Кампецис (Переа, 46).

АЕК – Баркас, Элдер Лопеш, Сварнас, Паулинью, Чигринский, Шиманьски, Крстичич, Симойнш (Шабанаджович, 90), Манталос (Верде, 90), Ливая (Иконому, 81), Оливейра (Араухо, 75).

Команда Массимо Карреры с 68 очками расположилась на второй строчке в турнирной таблице. "Панатинаикос" с 52 очками занимает четвертое место.

А еще: АЕК Карреры одержал третью победу подряд| http://soccernews.ru
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