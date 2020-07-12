АЕК Карреры обыграл "Панатинаикос" в чемпионате Греции
В матче 34-го тура чемпионата Греции АЕК обыграл "Панатинаикос".
В составе гостей голами отметились Дмитрия Чигринского, Нельсона Оливейры и Даниеле У хозяев отличился точным ударом Димитроса Курбелиса.
Голы: Чигринский, 8 - 0:1, Курбелис, 16 - 1:1, Оливейра, 43 - 1:2, Верде, 90 (пенальти) - 1:3
"Панатинаикос": Диудис, Теохарис (Бек, 84), Коловециос, Шенкевелд, Курбелис, Загаритис, Александропулос (Серпезис, 46), Ануар (Хацийованис, 65), Бузукис (Коловос, 89), Македа, Кампецис (Переа, 46).
АЕК – Баркас, Элдер Лопеш, Сварнас, Паулинью, Чигринский, Шиманьски, Крстичич, Симойнш (Шабанаджович, 90), Манталос (Верде, 90), Ливая (Иконому, 81), Оливейра (Араухо, 75).
Команда Массимо Карреры с 68 очками расположилась на второй строчке в турнирной таблице. "Панатинаикос" с 52 очками занимает четвертое место.
А еще: АЕК Карреры одержал третью победу подряд| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
ПСЖ разгромил "Гавр" в товарищеской встрече. В матче было забито 9 голов
-
"Борнмут" уверенно обыграл "Лестер" в матче АПЛ
-
Мусаев прокомментировал разгромную победу "Краснодара" над "Уралом"
-
Данил Круговой: "Будем болеть за "Зенит" в Кубке и идти к своей цели"
-
"Парма" и "Болонья" сыграли вничью, "Сампдория" обыграла "Удинезе" и другие итоги матчей Серии А
-
"Краснодар" разгромил "Урал" в чемпионате России
-
"Валенсия" Черышева проиграла "Леганесу" в Примере
-
АЕК Карреры обыграл "Панатинаикос" в чемпионате Греции
-
Кикнадзе не исключил того, что Евсеев возглавит "Локомотив"
-
Моуринью прокомментировал победу "Тоттенхэма" в матче с "Арсеналом"
-
Слуцкий - о матче с ЦСКА: "У меня было другое состояние, нежели в любой другой игре"
-
Талалаев признался, что игроки "Крыльев Советов" расслабились
-
"Чемпионат": защитник "Ливерпуля" может перейти в "Зенит"
-
Чалов рассказал, что игроки ЦСКА очень обрадовались возвращению Гончаренко
-
Карпин критично высказался об РПЛ
-
Кикнадзе встретился с болельщиками "Локомотива"
-
"Бавария" нацелилась на скандального хавбека "Тоттенхэма"
-
Эсекьель Гарай попал в сферу интересов итальянских топ-клубов
-
"Динамо" победило "Крылья Советов", забив два гола с пенальти
-
"Оренбург" и "Ростов" не выявили победителя в матче РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18