АЕК Карреры одержал крупную победу в чемпионате Греции

Теги аекмассимо каррера

АЕК Карреры одержал крупную победу в чемпионате Греции

В матче 19-го тура чемпионата Греции афинский АЕК под руководством бывшего тренера московского "Спартака" Массимо Карреры разгромил "Лариссу" со счетом 3:0. Победу афинцам принесли голы Андре Симоеша, Нелсона Оливейры и Элдера Лопеша.

АЕК продолжает занимать третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги. Отставание команды от лидирующего "Олимпиакоса" составляет 13 очков.

АЕК - "Ларисса" - 3:0 (2:0)
Голы: Симоеш, 45+2 - 1:0, Оливейра, 50 - 2:0, Лопеш, 62 - 3:0

АЕК: Баркас, Враньеш (Василантонопулос, 85), Ойконому, Сварнас, Бакакис, Симоеш, Кристичич, Лопеш, Верде, Оливейра (Ботос, 68), Манталос (Гиусис, 78)

Не пропустите: АЕК Карреры пополнился игроком российского клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Португалец из "Локомотива" не включил Роналду в свою команду мечты

Португалец из "Локомотива" не включил Роналду в свою команду мечты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов