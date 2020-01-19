АЕК Карреры одержал крупную победу в чемпионате Греции
В матче 19-го тура чемпионата Греции афинский АЕК под руководством бывшего тренера московского "Спартака" Массимо Карреры разгромил "Лариссу" со счетом 3:0. Победу афинцам принесли голы Андре Симоеша, Нелсона Оливейры и Элдера Лопеша.
АЕК продолжает занимать третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги. Отставание команды от лидирующего "Олимпиакоса" составляет 13 очков.
АЕК - "Ларисса" - 3:0 (2:0)
Голы: Симоеш, 45+2 - 1:0, Оливейра, 50 - 2:0, Лопеш, 62 - 3:0
АЕК: Баркас, Враньеш (Василантонопулос, 85), Ойконому, Сварнас, Бакакис, Симоеш, Кристичич, Лопеш, Верде, Оливейра (Ботос, 68), Манталос (Гиусис, 78)
Не пропустите: АЕК Карреры пополнился игроком российского клуба. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|19
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|2
|Краснодар
|19
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|3
|Ростов
|19
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|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15