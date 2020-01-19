АЕК Карреры одержал крупную победу в чемпионате Греции

В матче 19-го тура чемпионата Греции афинский АЕК под руководством бывшего тренера московского "Спартака" Массимо Карреры разгромил "Лариссу" со счетом 3:0. Победу афинцам принесли голы Андре Симоеша, Нелсона Оливейры и Элдера Лопеша.

АЕК продолжает занимать третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги. Отставание команды от лидирующего "Олимпиакоса" составляет 13 очков.

АЕК - "Ларисса" - 3:0 (2:0)

Голы: Симоеш, 45+2 - 1:0, Оливейра, 50 - 2:0, Лопеш, 62 - 3:0

АЕК: Баркас, Враньеш (Василантонопулос, 85), Ойконому, Сварнас, Бакакис, Симоеш, Кристичич, Лопеш, Верде, Оливейра (Ботос, 68), Манталос (Гиусис, 78)

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