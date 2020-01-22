АЕК Карреры одержал очередную победу в чемпионате Греции

Афинский АЕК, который возглавляет бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера, в матче 20-го тура чемпионата Греции обыграл "Волос" со счетом 3:1. Победу афинцам принесли голы Мариоса Ойконому, Кристоса Албаниса и Виктора Клонаридиса.

АЕК остался на третьем месте в турнирной таблице греческой Суперлиги, отставая от лидирующего "Олимпиакоса" на 13 очков.

"Волос" - АЕК - 1:3 (0:2)

Голы: Ойконому, 9 - 0:1, Албанис, 25 - 0:2, Клонаридис, 52 - 0:3, Гуаррочена, 89 - 1:3

АЕК: Баркас, Сварнас, Ойконому, Враньеш (Василантонопулос, 81), Лопеш, Бакакис, Шиманьски (Ботос, 79), Сабанадович, Албанис, Клонаридис (Делетич, 61)

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