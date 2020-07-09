АЕК Карреры одержал третью победу подряд

В матче 33-го тура чемпионата Греции афинский АЕК, который возглавляет бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера, обыграл ОФИ, одержав третью победу подряд. Победу афинянам принесли голы Нелсона Оливейры и Эфстратиоса Сварнаса.

АЕК по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице греческой Суперлиги.

АЕК - ОФИ - 2:0 (2:0)

Голы: Оливейра, 19 - 1:0, Сварнас, 45 - 2:0

АЕК: Баркас, Паулинью, Ойконому, Сварнас, Лопеш, Крстичич (Сабанадзович, 80), Манталос (Чигринский, 80), Симоэш, Албанис (Верде, 27), Ливайя (Шиманьски, 59), Оливейра (Араухо, 59)

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