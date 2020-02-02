АЕК Карреры одержал третью победу в четырех последних матчах
В матче 22-го тура чемпионата Греции афинский АЕК под руководством бывшего наставника московского "Спартака" Массимо Карреры на своем поле обыграл "Паниониос" со счетом 2:0.
АЕК остался на третьем месте в турнирной таблице греческой Суперлиги, "Паниониос" по-прежнему на последней, 14-й позиции.
АЕК - "Паниониос" - 2:0 (2:0)
Голы: Гама, 31 - 1:0, Фетфатцидис, 42 - 2:0
АЕК: Хулиан, Сундгрен, Соуза, Делицидис, Роуз, Саша, Матилья, Гама (Мартинес, 84), Дигуни (Дурмишай, 71), Фетфатцидис, Ларссон (Манчини, 75)
Не пропустите: АЕК вышел в 1/4 финала Кубка Греции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15