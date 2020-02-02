АЕК Карреры одержал третью победу в четырех последних матчах

В матче 22-го тура чемпионата Греции афинский АЕК под руководством бывшего наставника московского "Спартака" Массимо Карреры на своем поле обыграл "Паниониос" со счетом 2:0.

АЕК остался на третьем месте в турнирной таблице греческой Суперлиги, "Паниониос" по-прежнему на последней, 14-й позиции.

АЕК - "Паниониос" - 2:0 (2:0)

Голы: Гама, 31 - 1:0, Фетфатцидис, 42 - 2:0

АЕК: Хулиан, Сундгрен, Соуза, Делицидис, Роуз, Саша, Матилья, Гама (Мартинес, 84), Дигуни (Дурмишай, 71), Фетфатцидис, Ларссон (Манчини, 75)

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