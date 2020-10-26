АЕК Карреры переиграл ПАС в чемпионате Греции

АЕК Массимо Карреры обыграл команду ПАС в матче 4-го тура чемпионата Греции.

ПАС - АЕК - 0:1

Голы: Ансарифард, 16 (пенальти) - 0:1

АЕК прервал серию из трех матчей без побед, и с 7 баллами занимает 6 место в турнирной таблице.

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