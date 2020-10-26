АЕК Карреры переиграл ПАС в чемпионате Греции
АЕК Массимо Карреры обыграл команду ПАС в матче 4-го тура чемпионата Греции.
ПАС - АЕК - 0:1
Голы: Ансарифард, 16 (пенальти) - 0:1
АЕК прервал серию из трех матчей без побед, и с 7 баллами занимает 6 место в турнирной таблице.
А еще: Массимо Каррера поругался с игроком АЕКа после поражения в Лиге Европы| http://soccernews.ru
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