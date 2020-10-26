АЕК Карреры переиграл ПАС в чемпионате Греции

Теги аекмассимо каррера

АЕК Карреры переиграл ПАС в чемпионате Греции

АЕК Массимо Карреры обыграл команду ПАС в матче 4-го тура чемпионата Греции.

ПАС - АЕК - 0:1

Голы: Ансарифард, 16 (пенальти) - 0:1

АЕК прервал серию из трех матчей без побед, и с 7 баллами занимает 6 место в турнирной таблице.

А еще: Массимо Каррера поругался с игроком АЕКа после поражения в Лиге Европы| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 25 октября

Главные новости дня: 25 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов