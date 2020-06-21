АЕК Карреры подписал нигерийского форварда

Афинский АЕК, который возглавляет бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера, объявил о переходе нигерийского нападающего Брайта Энобахаре, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался греческому клубу бесплатно. Форвард подписал трехлетний контракт.

22-летний Энобахаре является воспитанником "Вулверхэмптона". Также он играл за "Килмарнок", "Ковентри" и "Уиган". Сыграл два матча за олимпийскую сборную Нигерии.

Не пропустите: АЕК Карреры уверенно обыграл ОФИ и поднялся в зону Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru