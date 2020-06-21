АЕК Карреры подписал нигерийского форварда

Теги аектрансферымассимо каррера

АЕК Карреры подписал нигерийского форварда

Афинский АЕК, который возглавляет бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера, объявил о переходе нигерийского нападающего Брайта Энобахаре, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался греческому клубу бесплатно. Форвард подписал трехлетний контракт.

22-летний Энобахаре является воспитанником "Вулверхэмптона". Также он играл за "Килмарнок", "Ковентри" и "Уиган". Сыграл два матча за олимпийскую сборную Нигерии.

Не пропустите: АЕК Карреры уверенно обыграл ОФИ и поднялся в зону Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru 

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Валерий Карпин назвал чемпионат России "первенством водокачки"

Валерий Карпин назвал чемпионат России "первенством водокачки"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов