АЕК Карреры подписал нигерийского форварда
Афинский АЕК, который возглавляет бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера, объявил о переходе нигерийского нападающего Брайта Энобахаре, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался греческому клубу бесплатно. Форвард подписал трехлетний контракт.
22-летний Энобахаре является воспитанником "Вулверхэмптона". Также он играл за "Килмарнок", "Ковентри" и "Уиган". Сыграл два матча за олимпийскую сборную Нигерии.
Не пропустите: АЕК Карреры уверенно обыграл ОФИ и поднялся в зону Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
главное
-
"Динамо" подтвердило информацию о заражении коронавирусом трех игроков основного состава
-
Матч "Краснодар" - "Динамо" перенесен из-за коронавируса
-
Стало известно, когда "Ростов" сможет сыграть основным составом
-
Василий Конов: матч "Краснодар" - "Динамо" будет перенесен на 19 июля
-
"Краснодар" рассказал, когда появится информация о статусе матча с "Динамо"
Лента новостей
-
Форвард "Эвертона" Ришарлисон рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселону"
-
"Ювентус" отказался от трансфера Жоржиньо
-
"Марсель" определился с ценой на Товена, которым интересуются "Милан" и "Рома"
-
Валерий Карпин назвал чемпионат России "первенством водокачки"
-
"Локомотив" нацелился на одного из лидеров "Уфы"
-
"Динамо" подтвердило информацию о заражении коронавирусом трех игроков основного состава
-
В Испании трагически погиб молодой футболист
-
Френки де Йонг получил новую травму
-
"Эвертон" и "Ньюкасл" поборются за хавбека "Милана"
-
АЕК Карреры подписал нигерийского форварда
-
Матч "Краснодар" - "Динамо" перенесен из-за коронавируса
-
"Рома" может подписать защитника "Тоттенхэма"
-
Стало известно, когда "Ростов" сможет сыграть основным составом
-
Неймар рассказал о своих целях с ПСЖ на остаток сезона
-
Сборная России поздравила врачей с днем медицинского работника
-
Владелец "Сочи" Ротенберг прокомментировал победу над "Ростовом"
-
Василий Конов: матч "Краснодар" - "Динамо" будет перенесен на 19 июля
-
Караваев: "Ранний гол Ивановича помог "Зениту" в дальнейшем"
-
"Краснодар" рассказал, когда появится информация о статусе матча с "Динамо"
-
"Парни из Ростова, переодевайтесь, мы вас узнали". Фанаты ЦСКА отреагировали на поражение от "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22