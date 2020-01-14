АЕК Карреры пополнился игроком российского клуба

Польский полузащитник "Ахмата" Дамиан Шиманьски перешел в греческий АЕК, сообщает официальный Twitter российского клуба.

Греки арендовали футболиста до окончания сезона-2019/2020. Грозненцы пожелали игроку удачи в выступлениях в Греции.

В нынешнем сезоне 24-летний Шиманьски провел за "Ахмат" четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с российским клубом действует до лета 2023 года. Ранее хавбек выступал за "Белхатув", "Ягеллонию" и "Вислу".

Стоит отметить, что возглавляет АЕК Массимо Каррера, который ранее тренировал московский "Спартак".

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