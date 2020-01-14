АЕК Карреры пополнился игроком российского клуба

Теги аекмассимо каррераахматдамиан шиманьскитрансферы

АЕК Карреры пополнился игроком российского клуба

Польский полузащитник "Ахмата" Дамиан Шиманьски перешел в греческий АЕК, сообщает официальный Twitter российского клуба.

Греки арендовали футболиста до окончания сезона-2019/2020. Грозненцы пожелали игроку удачи в выступлениях в Греции.

В нынешнем сезоне 24-летний Шиманьски провел за "Ахмат" четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с российским клубом действует до лета 2023 года. Ранее хавбек выступал за "Белхатув", "Ягеллонию" и "Вислу".

Стоит отметить, что возглавляет АЕК Массимо Каррера, который ранее тренировал московский "Спартак".

Не пропустите: Каррера выложил в инстаграме эмоциональное фото из раздевалки АЕК. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Моуринью сравнил состав "Тоттенхэма" с конкурентами

Моуринью сравнил состав "Тоттенхэма" с конкурентами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов