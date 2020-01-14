АЕК Карреры пополнился игроком российского клуба
Польский полузащитник "Ахмата" Дамиан Шиманьски перешел в греческий АЕК, сообщает официальный Twitter российского клуба.
Греки арендовали футболиста до окончания сезона-2019/2020. Грозненцы пожелали игроку удачи в выступлениях в Греции.
В нынешнем сезоне 24-летний Шиманьски провел за "Ахмат" четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с российским клубом действует до лета 2023 года. Ранее хавбек выступал за "Белхатув", "Ягеллонию" и "Вислу".
Стоит отметить, что возглавляет АЕК Массимо Каррера, который ранее тренировал московский "Спартак".
Не пропустите: Каррера выложил в инстаграме эмоциональное фото из раздевалки АЕК. | http://soccernews.ru
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