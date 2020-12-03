АЕК Карреры проиграл "Браге" и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы в группе G АЕК под руководством Массимо Карреры на своем поле проиграл "Браге" со счетом 2:4.

Победу португальскому клубу принесли голы Витора Тормены, Рикарду Эшгайю, Вендерсона Галено и Рикарду Орты. В составе хозяев отличились Нелсон Оливейра и Ставрос Василантонопулос.

"Брага" обеспечила себе выход в плей-офф Лиги Европы, а АЕК не сможет подняться выше третьего места в группе.

АЕК Греция – "Брага" Португалия - 2:4 (1:3)

Голы: Тормена, 7 - 0:1, Эшгайю, 9 - 0:2, Оливейра, 31 - 1:2, Рикарду Орта, 45 - 1:3, Галено, 82 - 1:4, Василантонопулос, 89

АЕК: Цинтотас, Инсуа, Бакакис (Василантонопулос, 46), Хнид, Неделчару, Симойнш, Галанопулос, Манталос (Гарсия, 74), Албанис (Танкович, 60), Ливая, Оливейра (Ансарифард, 60).

"Брага": Матеус, Тормена, Секейра, Бруно Виана (Карму, 46), Эшгайю, Галено, Эль-Мусрати (Франсержио, 57), Медейруш (Андре Орта, 57), Андре Каштру (Новайш, 78), Рикарду Орта, Паулинью (Шеттине, 71).

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