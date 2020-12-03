АЕК Карреры проиграл "Браге" и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы

Теги аекбрага

АЕК Карреры проиграл "Браге" и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы в группе G АЕК под руководством Массимо Карреры на своем поле проиграл "Браге" со счетом 2:4.

Победу португальскому клубу принесли голы Витора Тормены, Рикарду Эшгайю, Вендерсона Галено и Рикарду Орты. В составе хозяев отличились Нелсон Оливейра и Ставрос Василантонопулос.

"Брага" обеспечила себе выход в плей-офф Лиги Европы, а АЕК не сможет подняться выше третьего места в группе.

АЕК Греция – "Брага" Португалия - 2:4 (1:3)
Голы: Тормена, 7 - 0:1, Эшгайю, 9 - 0:2, Оливейра, 31 - 1:2, Рикарду Орта, 45 - 1:3, Галено, 82 - 1:4, Василантонопулос, 89

АЕК: Цинтотас, Инсуа, Бакакис (Василантонопулос, 46), Хнид, Неделчару, Симойнш, Галанопулос, Манталос (Гарсия, 74), Албанис (Танкович, 60), Ливая, Оливейра (Ансарифард, 60).

"Брага": Матеус, Тормена, Секейра, Бруно Виана (Карму, 46), Эшгайю, Галено, Эль-Мусрати (Франсержио, 57), Медейруш (Андре Орта, 57), Андре Каштру (Новайш, 78), Рикарду Орта, Паулинью (Шеттине, 71).

Не пропустите: ЦСКА проиграл "Вольфсбергу" и лишился шансов на еврокубковую весну. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Позор ЦСКА, феерии "Арсенала" и "Милана": все результаты Лиги Европы 3 декабря

Позор ЦСКА, феерии "Арсенала" и "Милана": все результаты Лиги Европы 3 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов