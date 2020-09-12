АЕК Карреры проиграл "Олимпиакосу" в финале Кубка Греции

Теги аекмассимо каррераолимпиакос пирей

АЕК Карреры проиграл "Олимпиакосу" в финале Кубка Греции

В рамках финала Кубка Греции АЕК под руководством Массимо Карреры проиграл "Олимпиакосу".

АЕК - "Олимпиакос" 0:1

Гол: Ранджелович, 9 - 0:1

Напомним, что матч должен был состояться 26 июля, однако был перенесен из-за опасений стычек между фанатами.

Читайте также: Что посмотреть на выходных? Битва Моуринью и Анчелотти, схватка двух обескровленных призеров прошлого чемпионата Франции и еще 2 матча. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Metaratings: "Спартак" не укладывается в рамки финансового фэйр-плей

Metaratings: "Спартак" не укладывается в рамки финансового фэйр-плей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Панатинаикос Панатинаикос 34 83
2 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 34 67
3 ПАОК ПАОК 34 65
4 Аполлон Афины Аполлон Афины 34 63
5 АЕК АЕК 34 62
6 Ираклис Ираклис 34 62
7 Арис Арис 34 62
8 Ксанти Ксанти 34 50
9 ОФИ ОФИ 34 49
10 Эдессаикос Эдессаикос 34 42
11 Ларисса Ларисса 34 40
12 Атинаикос Атинаикос 34 40
13 ПАЕ Этникос Пирей ПАЕ Этникос Пирей 34 39
14 Паниониос Паниониос 34 36
15 ПАЕ Ионикос Никаиас ПАЕ Ионикос Никаиас 34 34
16 Докса Драмас Докса Драмас 34 29
17 Левадиакос Левадиакос 34 20
18 Кавала Кавала 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов