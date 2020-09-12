АЕК Карреры проиграл "Олимпиакосу" в финале Кубка Греции

В рамках финала Кубка Греции АЕК под руководством Массимо Карреры проиграл "Олимпиакосу".

АЕК - "Олимпиакос" 0:1

Гол: Ранджелович, 9 - 0:1

Напомним, что матч должен был состояться 26 июля, однако был перенесен из-за опасений стычек между фанатами.

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