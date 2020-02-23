АЕК Карреры разгромил ОФИ, одержав 4-ю победу подряд

В матче 25-го тура чемпионата Греции АЕК на своем поле разгромил ОФИ со счетом 3:0. Победу подопечным Массимо Карреры, который ранее тренировал "Спартак", принесли дубль Даниэле Верди и гол Петроса Манталоса.

АЕК по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги и отстает от лидирующего "Олимпиакоса" на 13 очков.

АЕК – ОФИ - 3:0 (3:0)

Голы: Манталос, 5 - 1:0, Верде, 8 - 2:0, Верде, 29 - 3:0

АЕК: Цинтотас, Хульт, Элдер Лопеш, Бакакис (Паулинью, 77), Иконому, Шиманьски, Манталос (Симойнш, 81), Крстичич, Верде, Оливейра (Араухо, 67), Ливая.

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