АЕК Карреры разгромил "Зарю" в Лиге Европы
В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы греческий АЕК под руководством Массимо Карреры разгромил украинскую "Зарю" со счетом 4:1. Победу грекам принесли дубль Марко Ливаи, а также голы Муамера Танковича и Петроса Манталоса. В составе "Зари" отличился Владислав Кочергин.
АЕК вышел на третье место в турнирной таблице группы G, набрав три очка. "Заря" с нулем очков занимает последнее, 4-е место.
"Заря" Украина – АЕК Греция - 1:4 (0:2)
Голы: Танкович, 6 - 0:1, Манталос, 34 - 0:2, Ливая, 54 - 0:3, Кочергин, 81 - 1:3, Ливая, 82 - 1:4.
"Заря": Шевченко, Иванисеня, Вернидуб, Абу-Ханна, Кочергин, Хомченовский (Фаворов, 59), Кабаев (Гладкий, 59), Юрченко, Лунев (Назарина, 46), Цыганик, Громов (Сайядманеш, 46).
АЕК: Цинтотас, Сварнас, Чигринский, Инсуа, Василантонопулос, Манталос (Ботос, 85), Шахов (Шабанаджович, 70), Танкович (Ансарифард, 75), Крстичич (Галанопулос, 85), Неделчару, Ливая.
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|4
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|Харт оф Мидлотиан
|4
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|М
|О
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|4
|9
|2
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|6
|4
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|Стандард Льеж
|4
|4
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|4
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|4
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|О
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|4
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|2
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|4
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|4
|3
|5
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|4
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|Группа E
|М
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|1
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|4
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|2
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|4
|7
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|4
|7
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|4
|0
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|О
|1
|Штутгарт
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|9
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|Бенфика
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|9
|3
|Херенвен
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|7
|4
|Динамо Загреб
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|4
|5
|Беверен
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|0
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|М
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|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
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|4
|0