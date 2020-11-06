АЕК Карреры разгромил "Зарю" в Лиге Европы

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АЕК Карреры разгромил "Зарю" в Лиге Европы

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы греческий АЕК под руководством Массимо Карреры разгромил украинскую "Зарю" со счетом 4:1. Победу грекам принесли дубль Марко Ливаи, а также голы Муамера Танковича и Петроса Манталоса. В составе "Зари" отличился Владислав Кочергин.

АЕК вышел на третье место в турнирной таблице группы G, набрав три очка. "Заря" с нулем очков занимает последнее, 4-е место.

"Заря" Украина – АЕК Греция - 1:4 (0:2)
Голы: Танкович, 6 - 0:1, Манталос, 34 - 0:2, Ливая, 54 - 0:3, Кочергин, 81 - 1:3, Ливая, 82 - 1:4.

"Заря": Шевченко, Иванисеня, Вернидуб, Абу-Ханна, Кочергин, Хомченовский (Фаворов, 59), Кабаев (Гладкий, 59), Юрченко, Лунев (Назарина, 46), Цыганик, Громов (Сайядманеш, 46).

АЕК: Цинтотас, Сварнас, Чигринский, Инсуа, Василантонопулос, Манталос (Ботос, 85), Шахов (Шабанаджович, 70), Танкович (Ансарифард, 75), Крстичич (Галанопулос, 85), Неделчару, Ливая.

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