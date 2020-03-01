АЕК Карреры сыграл вничью с "Панионисом" и продлил беспроигрышную серию до 12 матчей

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АЕК Карреры сыграл вничью с "Панионисом" и продлил беспроигрышную серию до 12 матчей

АЕК и "Паниониос" обменялись голами в матче 26-го тура чемпионата Греции.

Подопечные Массимо Карреры не проигрывают в 12 матчах подряд. В 17 матчах при итальянце АЕК одерживал победу 11 раз, 5 раз сыграл вничью и еще 1 раз - проиграл.

"Панионис" - АЕК - 1:1 (1:0)

Голы: Эммануилидис, 45 - 1:0, Клонаридис, 90 - 1:1

АЕК занимает 3-е место в чемпионате Греции.

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