АЕК Карреры упустил победу над ПАОКом в чемпионате Греции

В матче 5-го тура чемпионата Греции афинский АЕК на своем поле сыграл вничью с ПАОКом из Салоник со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл Карим Ансарифард, но в концовке встречи гостей от поражения спас Томас Мург.

АЕК вышел на пятое место в турнирной таблице греческой Суперлиги, ПАОК остался на 4-й позиции. Напомним, что главным тренером АЕКа является Массимо Каррера, который ранее тренировал московский "Спартак".

АЕК - ПАОК - 1:1 (1:0)

Голы: Ансарифард, 23 - 1:0, Мург, 89 - 1:1

АЕК: Цинтотас, Неделчяру, Хнид, Паулинью (Василантонопулос, 70), Чигринский, Митай (Лопеш, 46), Крстичич, Шахов, Ансарифард (Оливейра, 60), Ливайя, Танкович (Албанис, 60, Шабанаджович, 80)

ПАОК: Живкович, Ингасон, Яннулис, Матос (Ваг, 68), Михайлидис (Мург, 81), Варела, Живкович (Бисесвар, 81), Шваб, Эсити (Нинуа, 58), Дзолис (Свидерский, 68), Колак

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