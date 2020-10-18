АЕК Карреры упустил победу над ПАОКом в чемпионате Греции
В матче 5-го тура чемпионата Греции афинский АЕК на своем поле сыграл вничью с ПАОКом из Салоник со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл Карим Ансарифард, но в концовке встречи гостей от поражения спас Томас Мург.
АЕК вышел на пятое место в турнирной таблице греческой Суперлиги, ПАОК остался на 4-й позиции. Напомним, что главным тренером АЕКа является Массимо Каррера, который ранее тренировал московский "Спартак".
АЕК - ПАОК - 1:1 (1:0)
Голы: Ансарифард, 23 - 1:0, Мург, 89 - 1:1
АЕК: Цинтотас, Неделчяру, Хнид, Паулинью (Василантонопулос, 70), Чигринский, Митай (Лопеш, 46), Крстичич, Шахов, Ансарифард (Оливейра, 60), Ливайя, Танкович (Албанис, 60, Шабанаджович, 80)
ПАОК: Живкович, Ингасон, Яннулис, Матос (Ваг, 68), Михайлидис (Мург, 81), Варела, Живкович (Бисесвар, 81), Шваб, Эсити (Нинуа, 58), Дзолис (Свидерский, 68), Колак
Не пропустите: АЕК Карреры вышел в групповой этап Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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