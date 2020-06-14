АЕК Карреры уверенно обыграл ОФИ и поднялся в зону Лиги Чемпионов
В матче 28-го тура чемпионата Греции АЕК обыграл ОФИ.
Команду гостей возглавляет экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера.
Победа помогла АЕК подняться на второе место в таблице, дающее право участия в Лиге чемпионов.
ОФИ - АЕК - 0:2 (0:1)
Голы: Ливайя, 42 - 0:1, Верде, 65 - 0:2.
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|41
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