АЕК Карреры уверенно обыграл ОФИ и поднялся в зону Лиги Чемпионов

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АЕК Карреры уверенно обыграл ОФИ и поднялся в зону Лиги Чемпионов

В матче 28-го тура чемпионата Греции АЕК обыграл ОФИ.

Команду гостей возглавляет экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера.

Победа помогла АЕК подняться на второе место в таблице, дающее право участия в Лиге чемпионов.

ОФИ - АЕК - 0:2 (0:1)

Голы: Ливайя, 42 - 0:1, Верде, 65 - 0:2.

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