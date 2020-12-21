АЕК Карреры в меньшинстве сыграл вничью в чемпионате Греции

В матче 13-го тура чемпионата Греции АЕК под руководством Массимо Карреры на своем поле сыграл вничью с "Волосом" со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Муамер Танкович, но вскоре равновесие восстановил Франко Феррари. На 34-й минуте гостей вывел вперед Амр Варда. В середине второго тайма счет сравнял Карим Ансарифард. Через несколько минут АЕК остался в меньшинстве из-за удаления Паулинью. На 85-й минуте красную карточку получил игрок гостей Родриго Коломбо. АЕК заканчивал матч вдевятером из-за удаления Евгения Шахова.

АЕК, набрав 24 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице греческой Суперлиги. "Волос" с 16 очками вышел на 7-е место.

АЕК - "Волосом" - 2:2 (1:2)

Голы: Танкович, 3 - 1:0, Феррари, 16 - 1:1, Варда, 34 - 1:2, Ансарифард, 70 - 2:2

Удаления: Паулиньо, 74. Шахов, 90 — Коломбо, 85.

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