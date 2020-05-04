АЕК Карреры вернулся к тренировкам
АЕК возобновил тренировки после почти двух месяцев самоизоляции.Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Футболисты и персонал клуба прошли медицинское обследование, чтобы проверить нет ли у игроков коронавируса.
Εξοπλισμένη με την ειδική μπάρα θερμό μέτρησης είναι πλέον η είσοδος του προπονητικού κέντρου στα Σπάτα #aekfc #wefightcovid #staysafe #μένουμε_ασφαλείς pic.twitter.com/Mrm98AUYt9— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) May 4, 2020
АЕК установил на входе на клубную базу прибор для измерения температуры.
Напомним, греческий клуб возглавляет экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера.
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
|27
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