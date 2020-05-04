АЕК Карреры вернулся к тренировкам

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АЕК Карреры вернулся к тренировкам

АЕК возобновил тренировки после почти двух месяцев самоизоляции.Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Футболисты и персонал клуба прошли медицинское обследование, чтобы проверить нет ли у игроков коронавируса.

АЕК установил на входе на клубную базу прибор для измерения температуры.

Напомним, греческий клуб возглавляет экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера.

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