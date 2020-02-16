АЕК Карреры выиграл третий матч подряд в чемпионате Греции

В матче 24-го тура чемпионата Греции АЕК, который тренирует бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера, на выезде победил "Арис" со счетом 1:0. Единственный гол в начале матча забил Кристос Албанис.

АЕК по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги.

"Арис" - АЕК - 0:1 (0:1)

Гол: Албанис, 5 - 0:1

АЕК: Баркас, Хулт, Сварнас, Враньеш, Бакакис, Шиманьски, Крстичич, Албанис (Манталос, 70), Верде (Ойнокому, 78), Клонаридис (Араухо, 53), Ливая

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