АЕК Карреры вышел на второе место в чемпионате Греции
В матче чемпионата Греции АЕК под руководством Массимо Карреры одержал победу над ПАОК.
Благодаря победе АЕК вышел на второе место в чемпионате. АЕК и ПАОК имеют по 59 очков, однако подопечные Карреры идут впереди благодаря дополнительным показателям.
Отметим, что АЕК при Каррере провел 24 игры (14 побед, 8 ничьих и 2 поражения).
ПАОК - АЕК 0:2
Голы: Чигринский, 42 - 0:1, Ливая (пен), 81 - 0:2
ПАОК: Пасхалакис, Яннулис, Ингасон, Варела, Лео Матос (Родриго, 46), Эсити (Бисесвар, 46), Маурисио, Эль-Каддури, Стох (Лампру, 74), Цолис (Михайлидис, 56), Швидерски (Акпом, 56).
АЕК: Баркас, Паулинью, Сварнас, Чигринский, Элдер Лопеш, Симойнш, Крстичич, Манталос (Шиманьски, 82), Албанис (Верде, 62), Оливейра (Араухо, 87), Ливая (Иконому, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Панатинаикос
|34
|83
|2
|Олимпиакос Пирей
|34
|67
|3
|ПАОК
|34
|65
|4
|Аполлон Афины
|34
|63
|5
|АЕК
|34
|62
|6
|Ираклис
|34
|62
|7
|Арис
|34
|62
|8
|Ксанти
|34
|50
|9
|ОФИ
|34
|49
|10
|Эдессаикос
|34
|42
|11
|Ларисса
|34
|40
|12
|Атинаикос
|34
|40
|13
|ПАЕ Этникос Пирей
|34
|39
|14
|Паниониос
|34
|36
|15
|ПАЕ Ионикос Никаиас
|34
|34
|16
|Докса Драмас
|34
|29
|17
|Левадиакос
|34
|20
|18
|Кавала
|34
|19