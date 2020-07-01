АЕК Карреры вышел на второе место в чемпионате Греции

В матче чемпионата Греции АЕК под руководством Массимо Карреры одержал победу над ПАОК.

Благодаря победе АЕК вышел на второе место в чемпионате. АЕК и ПАОК имеют по 59 очков, однако подопечные Карреры идут впереди благодаря дополнительным показателям.

Отметим, что АЕК при Каррере провел 24 игры (14 побед, 8 ничьих и 2 поражения).

ПАОК - АЕК 0:2

Голы: Чигринский, 42 - 0:1, Ливая (пен), 81 - 0:2

ПАОК: Пасхалакис, Яннулис, Ингасон, Варела, Лео Матос (Родриго, 46), Эсити (Бисесвар, 46), Маурисио, Эль-Каддури, Стох (Лампру, 74), Цолис (Михайлидис, 56), Швидерски (Акпом, 56).

АЕК: Баркас, Паулинью, Сварнас, Чигринский, Элдер Лопеш, Симойнш, Крстичич, Манталос (Шиманьски, 82), Албанис (Верде, 62), Оливейра (Араухо, 87), Ливая (Иконому, 82).

Читайте также: Прагматизм Симеоне, отсутсвие идей у "Барсы" и скорый уход Сетьена: разбираем матч между "Барселоной" и "Атлетико". | http://soccernews.ru