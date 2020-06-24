АЕК Карреры вышел в финал Кубка Греции

АЕК под руководством Массимо Карреры вышел в финал Кубка Греции.

В первом полуфинальном матче АЕК выиграл со счетом 2:1. В ответной игре основное время завершилось победой "Ариса" со счетом 2:1, но в дополнительное время АЕК забил еще один гол.

Второй финалист определится в матче "Олимпиакос" - ПАОК.

Отметим, что на данный момент беспроигрышная серия АЕК составляет 17 игр.

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