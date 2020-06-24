АЕК Карреры вышел в финал Кубка Греции
АЕК под руководством Массимо Карреры вышел в финал Кубка Греции.
В первом полуфинальном матче АЕК выиграл со счетом 2:1. В ответной игре основное время завершилось победой "Ариса" со счетом 2:1, но в дополнительное время АЕК забил еще один гол.
Второй финалист определится в матче "Олимпиакос" - ПАОК.
Отметим, что на данный момент беспроигрышная серия АЕК составляет 17 игр.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|ПАОК
|3
|7
|2
|Трикала
|3
|7
|3
|Ларисса
|3
|3
|4
|Элейсина
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Олимпиакос Пирей
|3
|9
|2
|Платаниас
|3
|6
|3
|Sparti
|3
|3
|4
|Chania
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|ОФИ
|3
|6
|2
|Панатинаикос
|3
|4
|3
|Ираклис
|3
|4
|4
|Аполлон Смирнис
|3
|3
|Группа D
|М
|О
|1
|ПАС Гианнина
|3
|9
|2
|Ксанти
|3
|4
|3
|ПМАС Агротикос Астерас
|3
|4
|4
|Kallonis
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Астерас Триполис
|3
|7
|2
|Арис
|3
|5
|3
|Aiginiakos
|3
|3
|4
|Верия ФК
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЕК
|3
|5
|2
|Ламиа
|3
|5
|3
|ПАЕ АО Керкира
|3
|4
|4
|ПАЕ Анагенниси Кардицас
|3
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Атромитос
|3
|6
|2
|Панаитоликос Агринио
|3
|6
|3
|Пантракикос
|3
|3
|4
|ГС Каллитеа
|3
|3
|Группа H
|М
|О
|1
|Kissamikos
|3
|7
|2
|Левадиакос
|3
|5
|3
|Паниониос
|3
|4
|4
|Пансерраикос
|3
|0