АЕК Карреры вышел в финал Кубка Греции

Теги аекмассимо каррераарис

АЕК Карреры вышел в финал Кубка Греции

АЕК под руководством Массимо Карреры вышел в финал Кубка Греции.

В первом полуфинальном матче АЕК выиграл со счетом 2:1. В ответной игре основное время завершилось победой "Ариса" со счетом 2:1, но в дополнительное время АЕК забил еще один гол.

Второй финалист определится в матче "Олимпиакос" - ПАОК.

Отметим, что на данный момент беспроигрышная серия АЕК составляет 17 игр.

Читайте также: "Барселона" обыграла "Атлетик" и вернулась на первое место Ла Лиги: результат есть, но нужно сказать еще несколько слов о неуверенной игре "Барсы". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Акинфеев не собирается завершать карьеру

Акинфеев не собирается завершать карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 ПАОК ПАОК 3 7
2 Трикала Трикала 3 7
3 Ларисса Ларисса 3 3
4 Элейсина Элейсина 3 0
Группа B М О
1 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 3 9
2 Платаниас Платаниас 3 6
3 Sparti Sparti 3 3
4 Chania Chania 3 0
Группа C М О
1 ОФИ ОФИ 3 6
2 Панатинаикос Панатинаикос 3 4
3 Ираклис Ираклис 3 4
4 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3 3
Группа D М О
1 ПАС Гианнина ПАС Гианнина 3 9
2 Ксанти Ксанти 3 4
3 ПМАС Агротикос Астерас ПМАС Агротикос Астерас 3 4
4 Kallonis Kallonis 3 0
Группа E М О
1 Астерас Триполис Астерас Триполис 3 7
2 Арис Арис 3 5
3 Aiginiakos Aiginiakos 3 3
4 Верия ФК Верия ФК 3 1
Группа F М О
1 АЕК АЕК 3 5
2 Ламиа Ламиа 3 5
3 ПАЕ АО Керкира ПАЕ АО Керкира 3 4
4 ПАЕ Анагенниси Кардицас ПАЕ Анагенниси Кардицас 3 1
Группа G М О
1 Атромитос Атромитос 3 6
2 Панаитоликос Агринио Панаитоликос Агринио 3 6
3 Пантракикос Пантракикос 3 3
4 ГС Каллитеа ГС Каллитеа 3 3
Группа H М О
1 Kissamikos Kissamikos 3 7
2 Левадиакос Левадиакос 3 5
3 Паниониос Паниониос 3 4
4 Пансерраикос Пансерраикос 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов