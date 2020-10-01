АЕК Карреры вышел в групповой этап Лиги Европы

В матче раунда плей-офф Лиги Европы греческий АЕК обыграл немецкий "Вольфсбург" и завоевал путевку в групповой этап. Победу подопечным Массимо Карреры принесли голы Андре Симойнша и Карима Ансарифарда. У немцев отличился Адмир Мехмеди.

АЕК Греция – "Вольфсбург" Германия - 2:1 (0:1)

Голы: Мехмеди, 45 - 0:1, Симойнш, 64 - 1:1, Ансарифард, 90+4 - 2:1

АЕК: Цинтотас, Инсуа, Василантонопулос, Сварнас, Чигринский, Симойнш, Шахов, Манталос (Ливая, 63), Крстичич, Гарсия (Махерас, 81), Оливейра (Ансарифард, 87).

"Вольфсбург": Перван, Пауло Отавио, Руссийон, Лакруа, Шлагер (Герхардт, 61), Гилавоги, Арнольд, Штеффен, Брекало (Бялек, 79), Вегорст, Мехмеди.

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