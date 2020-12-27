АЕК объявил о назначении нового тренера вместо Карреры

Новым главным тренером афинского АЕКа назначен Маноло Хименес, сообщает пресс-служба греческого клуба.

Хименес сменил на посту наставника клуба итальянца Массимо Карерру. Испанский специалист возглавил АЕК в четвертый раз. Ранее он тренировал клуб в 2010–2011 годах, 2017–2018 годах и 2019-м. Помогать ему будет уругваец Густаво Пойет.

После 12 туров АЕК занимает четвертое место в турнирной таблице греческой Суперлиги, набрав 24 очка.

56-летний Хименес ранее тренировал "Севилью", "Сарагосу", "Аль-Райан", "Лас-Пальмас" и "Аль-Вахду".

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