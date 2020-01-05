АЕК обыграл "Панаитоликос" и одержал третью победу в четырех последних играх

АЕК обыграл "Панаитоликос" в матче 17-го тура чемпионата Греции.

В составе победителей дубль оформил Марко Ливая, еще один гол на счету нападающего Даниэле Верде.

АЕК - "Панаитоликос" - 3:1

Отметим, что АЕК одержал три победы в четырех последних встречах. В турнирной таблице чемпионата Греции команда занимает 3 место. "Панаитоликос" с 8 очками располагается на 13-й строчке.

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