АЕК обыграл "Панаитоликос" и одержал третью победу в четырех последних играх
АЕК обыграл "Панаитоликос" в матче 17-го тура чемпионата Греции.
В составе победителей дубль оформил Марко Ливая, еще один гол на счету нападающего Даниэле Верде.
АЕК - "Панаитоликос" - 3:1
Отметим, что АЕК одержал три победы в четырех последних встречах. В турнирной таблице чемпионата Греции команда занимает 3 место. "Панаитоликос" с 8 очками располагается на 13-й строчке.
А еще: Каррера прокомментировал ничейный матч АЕК| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14