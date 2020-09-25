АЕК обыграл "Санкт-Галлен", "Стандард" и "Базель" оказались сильнее своих соперников и другие итоги матчей Лиги Европы

АЕК обыграл "Санкт-Галлен" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

В параллельных встречах турнира ЛАСК разгромил словацкий ДАК, забив 7 безответных голов. В следующий раунд также пробились, "Стандард", "Базель" и "Легия", обыгравшие "Войводину", "Анортосис" и "Дриту".

"Санкт-Галлен" (Швейцария) - АЕК (Греция) - 0:1 (0:0)

Гол: Оливейра, 71.

"Легия" (Польша) - "Дрита" (Косово) - 2:0 (2:0)

Голы: Вшолек, 24 - 1:0, Пекхарт, 43 - 2:0.

"Стандард" (Бельгия) - "Войводина" (Сербия) - 2:1 д.в. (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Авенатти, 47 (с пенальти) - 1:0, Боич, 75 - 1:1, Амалла, 91 - 2:1.

"Базель" (Швейцария) - "Анортосис Фамагуста" (Кипр) - 3:2 (3:1)

Голы: Видмер, 4 - 1:0, Кампо, 12 - 2:0, Амбарцумян, 21 (в свои ворота) - 3:0, Вргоч, 45 - 3:1, Квилитая, 67 (с пенальти) - 3:2.

ЛАСК (Австрия) - ДАК (Словакия) - 7:0 (2:0)

Голы: Рагуж, 6 - 1:0, Рагуж, 16 - 2:0, Филипович, 47 - 3:0, Михорль, 51 - 4:0, Грубер, 53 - 5:0, Балич, 55 - 6:0, Забитцер, 77 - 7:0.

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