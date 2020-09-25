АЕК обыграл "Санкт-Галлен", "Стандард" и "Базель" оказались сильнее своих соперников и другие итоги матчей Лиги Европы
АЕК обыграл "Санкт-Галлен" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
В параллельных встречах турнира ЛАСК разгромил словацкий ДАК, забив 7 безответных голов. В следующий раунд также пробились, "Стандард", "Базель" и "Легия", обыгравшие "Войводину", "Анортосис" и "Дриту".
"Санкт-Галлен" (Швейцария) - АЕК (Греция) - 0:1 (0:0)
Гол: Оливейра, 71.
"Легия" (Польша) - "Дрита" (Косово) - 2:0 (2:0)
Голы: Вшолек, 24 - 1:0, Пекхарт, 43 - 2:0.
"Стандард" (Бельгия) - "Войводина" (Сербия) - 2:1 д.в. (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Авенатти, 47 (с пенальти) - 1:0, Боич, 75 - 1:1, Амалла, 91 - 2:1.
"Базель" (Швейцария) - "Анортосис Фамагуста" (Кипр) - 3:2 (3:1)
Голы: Видмер, 4 - 1:0, Кампо, 12 - 2:0, Амбарцумян, 21 (в свои ворота) - 3:0, Вргоч, 45 - 3:1, Квилитая, 67 (с пенальти) - 3:2.
ЛАСК (Австрия) - ДАК (Словакия) - 7:0 (2:0)
Голы: Рагуж, 6 - 1:0, Рагуж, 16 - 2:0, Филипович, 47 - 3:0, Михорль, 51 - 4:0, Грубер, 53 - 5:0, Балич, 55 - 6:0, Забитцер, 77 - 7:0.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0